Los Lagos: Minsal aumentó campaña de vacunación contra la influenza para todo público

Autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) concurrieron a la ciudad de Puerto Varas (Región de Los Lagos) para anunciar la ampliación de la campaña de vacunación contra la influenza para toda la población, con el fin de reforzar la protección de la comunidad ante el alza de la circulación de virus respiratorios

"Vamos a estar trabajando para vacunar a toda la población. Recordar que antes teníamos un grupo de población objetiva, pero ahora somos todos. No importa si tienes alguna enfermedad crónica, no importa si eres menor de 13 años y no importa si eres adulto mayor", informó la seremi de Saludn de Los Lagos, Evelyn Brintrup.

"Ahora tú también puedes vacunarte. Sin embargo, hacemos un enfoque esencial en nuestros adultos mayores, (cuyo nivel de inoculación) aún es muy bajo y pueden tener mayores complicaciones y hospitalizaciones", agregó la autoridad sanitaria.

De acuerdo con el último informe epidemiológico de la Seremi de Salud, en la Región de los Lagos se registra una mayor circulación del virus respiratorio sincicial con un 30% de las detecciones, seguido del rinovirus e influenza B con un 13%.

La positividad de las muestras estudiadas alcanzó un 50%, observándose una mayor atención en el grupo de 1 a 4 años.

Alcalde: "Aún tenemos brechas"

En tanto, el alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, junto al equipo del Departamento de Salud Municipal, destacó que "nosotros como comuna hemos hecho un esfuerzo gigante por poder aumentar las metas que tenemos de cobertura en vacunación en nuestra población. Estamos alcanzando un 80,7%".

"Aún, si bien es muy alto respecto al nivel regional y nacional, aún tenemos brechas de vacunación en dos sectores importantes. Quiero hacer un llamado a los adultos mayores y a los hombres adultos para que podamos vacunarnos en nuestros distintos dispositivos y espacios", señaló el jefe comunal.

El avance de la campaña de vacunación contra la influenza alcanza un 77% en la Región de los Lagos, lo que se traduce en 367 mil personas ya inoculadas. El grupo que presenta la menor cobertura corresponde a las personas mayores de 60 años, con un 58%"