Alcalde PS acusa que Kast está priorizando economía sobre seguridad: "Cambiaron la línea editorial"

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, acusó este sábado un giro en la "línea editorial" del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, advirtiendo que el discurso de "emergencia" en seguridad no se condice con la lentitud de las respuestas y una aparente reorientación del debate hacia el crecimiento económico.

"He visto una contradicción entre el debate y la acción", afirmó el jefe comunal en entrevista con El Diario de Cooperativa. Explicó que, si bien la declaración de "emergencia" sugiere rapidez, en la práctica "vemos que las respuestas son lentas y no cambian en comparación con el Gobierno anterior".

Asimismo, White lamentó que, a pesar de que en un inicio los temas de seguridad como la Ley de Seguridad Municipal, la infraestructura crítica y la persecución penal fueron centrales, el enfoque gubernamental se ha desplazado.

"Cuando tú ves que en ese mes el debate ya no es seguridad municipal, sino más bien es crecimiento económico, es como que te cambiaron la línea editorial", sentenció.

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, lamenta la dilación en la implementación del reglamento de la Ley de Seguridad Municipal. (FOTO: ATON)

Los cuestionamientos por las contribuciones

Por otra parte, White cuestionó en Cooperativa el Proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, específicamente la propuesta de eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores.

El principal argumento radica en el impacto negativo sobre el Fondo Común Municipal, un mecanismo que "de alguna manera empareja la cancha" y que "depende de contribuciones", explicó el jefe comunal.

La eliminación de estas contribuciones "efectivamente pone en riesgo el Fondo Común Municipal que estaba definido para que los municipios podamos hacer ciertas tareas, como talleres territoriales, culturales e incluso estos patrullajes preventivos. Estas acciones que hacemos en los territorios podrían verse disminuidas".

White critica la gestión del gobierno en seguridad, señalando una "contradicción entre el debate y la acción" y una preocupante priorización de la economía sobre las urgencias ciudadanas. (FOTO: ATON)

En este sentido, el alcalde de San Bernardo concluyó que este proyecto de ley, lejos de resolver los problemas de los territorios, "va en contra de las propias comunidades, de los propios vecinos".

Para expresar la preocupación por esta materia, White es parte de un grupo de 60 alcaldes que han firmado una declaración rechazando este aspecto y alertando sobre sus graves consecuencias para el financiamiento municipal.

"Cuando hay una oposición de un grupo de alcaldes, es a propósito de la realidad que cada comuna vive y principalmente entendiendo que todas las comunas tenemos presupuestos distintos", puntualizó.

Christopher White y un grupo de alcaldes critican la propuesta del Proyecto de Reconstrucción Nacional de eliminar el pago de contribuciones para adultos mayores. (FOTO: ATON)

Detención de su presunto agresor

En tanto, White confirmó que se detuvo al presunto responsable de la agresión que sufrió junto a su equipo municipal.

"Esta noticia nos llena de esperanza, porque nosotros habitualmente tenemos que convivir con experiencias muy violentas", dijo el líder comunal.

Enfatizó también que este tipo de situaciones "se transforman en señales para todo el mundo" y que, desde su cargo, solicitarán "que se aplique la máxima expresión de la ley respecto a este tipo de individuos que creen que están por sobre las normas, por sobre la autoridad y por sobre las comunidades".

"Este tipo no solo le faltó el respeto a este alcalde o su equipo, sino que también lo hace a una comunidad completa cuando cree que por ser agresivo puede justificar tomarse una plaza, tomarse la vía pública, y quitárselo a niños y a personas mayores", puntualizó White en Cooperativa.

Finalmente, afirmó que esperan que la justicia entregue una señal "ejemplificadora para toda la comunidad y para todos quienes creemos que los buenos somos mayoría".