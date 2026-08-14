Republicanos: Plan Cancerbero busca influir en la "decisión racional" de los delincuentes

El diputado republicano Luis Sánchez defendió en El Primer Café el vistoso despliegue comunicacional adoptado por el Gobierno el jueves durante en el traslado de reos peligrosos a la nueva cárcel de Talca, en el marco del denominado "Plan Cancerbero".

El operativo fue transmitido en vivo, por streaming, durante varias horas e incluyó exhibición de los presos y música de Metallica; características que de inmediato motivaron comparaciones con medidas análogas adoptadas por los gobiernos de Nayib Bukele y de Donald Trump.

"Yo no lo encuentro para nada exagerado. Esto es una señal no sólo para la ciudadanía -que sin duda es muy importante (darla)- sino también para el crimen organizado", dijo Sánchez en el programa de debate político de Cooperativa.

"Yo veo acá un esfuerzo, por un lado, para darles la tranquilidad a todos los chilenos de que se están tomando distintas medidas en la dirección de recuperar el orden público en el país, que pasa por mano dura, que pasa por tener estas cárceles especiales de alta seguridad, pero pasa también por un montón de otras medidas, y la comunicación es relevante", explicó el parlamentario.

Evaluación de sus "condiciones para triunfar"

Cancerbero también tiene una parte importante en "la segregación, porque cuando tú sacas a los delincuentes más complejos, a los más malos -por decirlo en buen chileno- de las cárceles comunes, puedes reconfigurar la dinámica al interior de esas cárceles", argumentó el legislador oficialista.

"No es una cosa o la otra" entre una comunicación que podría tildarse de efectista y medidas que apuntan directamente a la eficiencia del sistema: "Hay que hacerlo todo de forma simultánea", planteó Sánchez, que insistió en la importancia de lo primero.

"Todos somos personas que tomamos decisiones racionales sobre la base de lo que queremos hacer, incluso los delincuentes, que al momento de tomar la decisión de delinquir y de cometer delitos más graves están evaluando cuál es la posibilidad de que los pillen y, si los pillan, qué tan mal les va a ir. Entonces, que tú les transmitas a ellos con mucha claridad que les va a ir muy mal y que los vamos a pillar, (ayudará a que) ellos digan: 'Hmm, parece que no es tan buen negocio'", señaló Sánchez.

"Yo, de verdad, no sé si alguien cree que los delincuentes no son gente que toma decisiones sobre la base de las condiciones que tienen para triunfar en sus delitos. Entonces, si hay relativa impunidad, para ellos es buen negocio (la criminalidad); pero si la mano es dura y tienes un Gobierno dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias, esto se va volviendo mal negocio", remató.