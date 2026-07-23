Agua potable: "Buenas noticias" para La Serena y Coquimbo; para Andacollo aún no

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, comunicó esta noche de jueves que hay "buenas noticias" para las ciudades de La Serena y Coquimbo en cuanto a los esfuerzos de reposición del servicio de agua potable; trastornado de forma severa debido al temporal de la última semana.

En un nuevo balance desde las oficinas de Senapred en Santiago, Pavez explicó que "en la comuna de Andacollo aún permanece cortado el suministro", y no reportó avances concretos respecto a la recuperación.

En dicha localidad de la Provincia de Elqui "hay (hasta el momento) ocho estanques, a los cuales se van a sumar ocho estanques más, redoblando la posibilidad de entregar agua potable (adicionalmente) con el apoyo de tres camiones aljibe", explicó.

En cambio, "en la conurbación Serena-Coquimbo hay una buena noticia: respecto de la mañana (de este jueves ha aumentado) de 25 a 45 por ciento el abastecimiento de agua potable, y esperamos esta noche llegar al 52 por ciento del servicio de agua potable en red".

Lo anterior "significa que la ciudad ya está retomando la normalidad", aseguró el militante UDI.

"En algún minuto esperábamos que esto empezara a suceder a partir del sábado, pero los organismos vinculados a esta tarea -la Superintendencia de Servicios Sanitarios con la empresa concesionaria y con el apoyo de toda la institucionalidad a cargo de la emergencia- han podido ir, paulatinamente, reponiendo el servicio, y esperamos a la brevedad tener mejores noticias el día de mañana. El plan de contingencia se va a mantener", enfatizó.

La autoridad de Gobierno adelantó además, para este viernes, una nueva "forma de operar la Ruta 5".

Explicó que "entre las 08:00 y las 14:00 horas se va a habilitar el tránsito desde La Serena al norte para todo tipo de vehículos, con una escolta de Carabineros".

"En torno a las dos de la tarde se va a suspender el tránsito desde La Serena hacia el norte por la Ruta 5, y a su vez, desde las cuatro de la tarde hasta las 19:00 horas, va a haber tránsito de norte a sur para todo tipo de vehículos. Hacemos un llamado a colaborar con la autoridad policial para efectos de que este tránsito sea lo más expedito posible", señaló.