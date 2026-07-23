Corte de agua potable en La Serena sigue sin fecha de reposición

La comuna de La Serena atraviesa este jueves la interrupción masiva en el suministro de agua potable a causa del reciente temporal.

La falta de certezas sobre el momento en que se restablezca el servicio básico ha volcado a la población a buscar agua de emergencia en los estanques estacionarios dispuestos en diversos sectores de la ciudad.

En los puntos de acopio, los residentes han expresado su preocupación por el desabastecimiento, señalando que la infraestructura dispuesta por la municipalidad y la empresa Aguas del Valle es la única alternativa para enfrentar la emergencia.

Asimismo, frente a la falta del recurso por las cañerías, las familias se han visto obligadas a implementar medidas de racionamiento interno en sus hogares.

La emergencia hídrica tras el reciente temporal mantiene a miles de habitantes de La Serena sin acceso al suministro. (FOTO: ATON)

Trabajos en la bocatoma Las Rojas y logística de distribución

La suspensión del suministro se originó por los daños provocados por el aumento de caudales y la activación de quebradas en las zonas altas.

Actualmente, las labores se concentran en reparar las tuberías afectadas y en limpiar la bocatoma del sector Las Rojas (en el río Elqui), donde opera la planta de tratamiento que abastece a la zona.

En cuanto a la entrega de agua en los sectores urbanos, tras las intensas quejas de la comunidad por estanques que permanecían vacíos o sin recarga oportuna, la logística de abastecimiento mediante camiones aljibe comenzó a agilizarse para acortar los tiempos de espera de las familias.

En paralelo, se ejecutan labores de limpieza en las bocatomas del sector Las Rojas para rehabilitar la planta de tratamiento. (FOTO: ATON)

Estado de conectividad vial tras el temporal

En tanto, la red vial de la Región de Coquimbo avanza en su proceso de habilitación tras los impactos causados por el reciente evento meteorológico, que provocó el desborde de quebradas en diversos puntos y dejó sectores incomunicados y con daños en caminos.

Dentro de los avances reportados en la zona interior, la comuna de Andacollo logró restablecer la conectividad vial con el resto de la región, permitiendo el flujo de vehículos de forma transitoria mientras se ejecutan obras definitivas de reparación.

Mientras que la Ruta 5 Norte, en el tramo comprendido entre La Higuera y Vallenar, permanece cortada para el público general y solo se encuentra autorizada para el paso de vehículos de asistencia y emergencia en una ventana horaria fijada entre las 08.00 y las 14.00 horas.