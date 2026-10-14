Estación Central amaneció esta jornada con numerosos daños luego del insólito tornado registrado el martes, en el marco del repentino sistema frontal que también anegó calles y provocó inundaciones en distintos sectores de la capital.

La afectación más notoria en la mentada comuna ocurrió en el Terminal Alameda, cuya techumbre se desprendió y giró vistosamente por los aires, quedando registrada en varios videos.

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