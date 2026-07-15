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Miles de personas participan en celebración de Fiesta de La Tirana

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Este martes miles de personas -entre fieles, danzantes, músicos y peregrinos- celebran y pagan sus mandas en la Fiesta de La Tirana en honor a la Virgen del Carmen, Reina del Tamarugal y patrona de Chile, en la localidad del mismo nombre de la Región de Tarapacá.

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