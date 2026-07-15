Miles de personas participan en celebración de Fiesta de La Tirana
Publicado:
Fotos Destacadas
Miles de personas participan en celebración de Fiesta de La Tirana
Intervención en la Torre Telefónica llamó a sumarse a las familias de acogida
Las imágenes del fatal incendio que consumió un auto, un bus y locales en Franklin
Fotos Recientes
Miles de personas participan en celebración de Fiesta de La Tirana
"Desastre en Dallas": La reacción de la prensa francesa por la eliminación ante España en semis
Los máximos goleadores en la historia de las Copas del Mundo
Este martes miles de personas -entre fieles, danzantes, músicos y peregrinos- celebran y pagan sus mandas en la Fiesta de La Tirana en honor a la Virgen del Carmen, Reina del Tamarugal y patrona de Chile, en la localidad del mismo nombre de la Región de Tarapacá.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados