El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, dijo a Cooperativa que la alerta SAE emitida hacia las 20:00 por Senapred para Lo Barnechea y Las Condes "no es porque haya un aluvión, sino que es un llamado (de precaución) a la ciudadanía para no acercarse a las quebradas ni riberas de río en toda la parte alta de la ciudad" de Santiago.

En contacto telefónico desde la propia comuna de Las Condes, Orrego contó que "hay mucha agua en la calle, pero no tenemos desborde de quebradas; no ha habido un aluvión como el que tuvimos hace dos semanas". Sí se produjo, no obstante, una inundación de viviendas en la calle Charles Hamilton.

En Lo Barnechea, en tanto, un desborde de quebrada bloqueó el Camino a Farellones, pero "no afectó casas; solamente la vía, que se va a limpiar con maquinaria del MOP en las próximas horas". A la vez, se reportaron algunos desbordes de agua en El Arrayán.

En el caso de Peñalolén, "las dos calles con más agua son Antupirén y Avenida Arrieta, que es como un mar en estos momentos", indicó Orrego.

Todos estos inconvenientes fueron provocados por "una lluvia muy intensa, muy corta, que después ha bajado, pero se espera todavía (para las próximas horas) un pulso más de agua, que vamos a monitorear", añadió el exintendente, cuya recomendación a la ciudadanía fue: "Los que no tengan que salir de la casa -sobre todo que viven en la parte alta o cerca de quebradas- no lo hagan. Siempre es mejor prevenir que lamentar".

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