Lluvia, sol y un arcoíris en Santiago
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Lluvia, sol y un arcoíris en Santiago
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Tras las intensas precipitaciones de ayer y una jornada con menos lluvia, un fuerte chaparrón coincidió con el sol esta tarde y dejó estas postales en la capital.
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