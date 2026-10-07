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Lluvia, sol y un arcoíris en Santiago

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Tras las intensas precipitaciones de ayer y una jornada con menos lluvia, un fuerte chaparrón coincidió con el sol esta tarde y dejó estas postales en la capital.

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