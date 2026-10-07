Las precipitaciones en la Región Metropolitana han causado estragos desde la noche del martes. Entre ellos, figura el derrumbe de una casa ubicada en calle Oran, en la comuna de San Miguel.

Personal de Seguridad Municipal se encuentra en el lugar para resguardar el perímetro, cuya infraestructura afectada estaba hecha de ladrillos y adobe, lo que explica su colapso tras la penetración del agua.

La fachada del inmueble, compuesta también de ladrillos y de cemento, cayó sobre un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública, aunque no generó daños. Sin embargo, un domicilio colindante -en cuyo interior vivía una persona con movilidad reducida- sí sufrió vulneraciones estructurales.

La vivienda colapsada, según relataron los residentes, se encontraba deshabitada hace mucho tiempo.

LEER ARTICULO COMPLETO