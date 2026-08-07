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Tobar confirmó que Comisión de Arbitros de la ANFP sancionó a Héctor Jona

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes
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En diálogo con Cooperativa Deportes, Roberto Tobar, jefe de la Comisión de Arbitros de la ANFP, confirmó que también se tomaron medidas contra el juez Héctor Jona tras su encontrón con Kevin Altez durante el compromiso entre Huachipato y Cobresal.

A su vez, se refirió a la implementación del VAR en la Liga de Ascenso y los reclamos por el criterio del videoarbitraje al revisar una posible expulsión, señalando los protocolos empleados en los encuentros de Colo Colo y Universidad de Chile durante el fin de semana pasado.

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