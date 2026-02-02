Síguenos:
Meteorología: Santiago no está preparado para que caigan 20 milímetros de lluvia en una hora

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, comentó en El Diario de Cooperativa que la baja segregada que afectó a la capital y que provocó inundaciones en Maipú durante el fin de semana es un fenómeno "completamente inusual".

El experto detalló que cayeron casi 20 milímetros de lluvia en media hora, lo que demostró que "Santiago no está preparado", para este tipo de situaciones.

Además, adelantó que se esperan nuevas lluvias para este martes y miércoles desde Ñuble hacia el sur del país.

