En La Araucanía se registran más de 14 mil personas damnificadas.

En la comuna de Angol, el desborde del río Rehue provocó que sectores residenciales completos quedaran totalmente anegados.

Diversos gremios y jefes comunales exigen decretar zona de emergencia agrícola en la Provincia de Malleco tras cuantiosas pérdidas de animales y cosechas.

Una lluvia torrencial cayó sobre la costa de la Región del Maule, registrando entre 45 y 50 milímetros de agua en menos de una hora.

Más de 400 viviendas en Constitución presentan algún grado de daño por ingreso de lodo y agua.