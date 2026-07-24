Pascua Lama: Cuestionan lento rescate de mineros atrapados hace una semana

Después de una semana atrapados en la alta cordillera de la Provincia de Huasco (Región de Atacama), la empresa Barrick Chile confirmó el rescate de ocho de los 39 trabajadores mineros que han vivido las consecuencias del fuerte temporal en los campamentos Barriales y Potrerillos, pertenecientes a la faena Pascua Lama.

El primer grupo, cuyo traslado se concretó este viernes en dos viajes aéreos, aterrizó en el helipuerto de Alto del Carmen, donde se evalúan sus condiciones de salud, ya que algunos presentaron signos de angustia y/o sufrieron crisis de pánico en los últimos días.

"Hasta el momento, se han completado dos de los ocho viajes planificados, permitiendo el traslado de ocho trabajadores", informó la compañía en un comunicado esta tarde.

Respecto a los 31 trabajadores que siguen aislados, el presidente de la Confederación Minera de Chile, Hugo Páez, alertó que los campamentos no tienen "condiciones básicas de calefacción: están con siete metros de nieve y tienen poco combustible. De hecho, el combustible que les queda para tener iluminación -y calefacción en algunos lados- se debería terminar hoy".

El reporte del dirigente dista de una declaración emitida por Barrick la noche del jueves, donde asegura que estas personas "se encuentran en buen estado de salud y resguardados en instalaciones que cuentan con aislación térmica, suministros permanentes de energía y abastecimiento suficiente de alimentos y agua", así como la presencia de un médico.

Demoras de la empresa

Por su parte, el diputado por Atacama Cristian Tapia denunció que "la empresa se había comprometido con dos helicópteros, y lamentablemente llegó con uno solo" para efectuar los rescates, lo cual "ha evitado que en esta ventana de buen clima, donde puede aterrizar y despegar (sin dificultades), no se pueda todavía sacar a los demás trabajadores y trabajadoras".

El parlamentario añadió que, al consultar a los ejecutivos desplegados en terreno "por qué el otro helicóptero no está, no nos han respondido".

En su último comunicado, Barrick puntualiza: "Comprendemos la angustia y preocupación de los trabajadores debido a las condiciones climáticas extraordinarias que debieron enfrentar durante los últimos días. Nuestra prioridad está puesta en completar, de manera segura y lo antes posible, la salida de todas las personas que aún permanecen en los campamentos".

"La operación aérea se está realizando de acuerdo con las condiciones de seguridad y visibilidad existentes en la zona. Los vuelos continuarán durante la jornada mientras se mantengan las condiciones necesarias para operar, con todos los recursos logísticos disponibles desplegados para avanzar en el proceso", agrega el escrito.