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Primer lunes del invierno: Santiago tuvo una mañana bajo cero

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Hasta los -0,5 °C llegó la temperatura mínima registrada por la Dirección Meteorológica de Chile en el centro de Santiago la mañana de este lunes.

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