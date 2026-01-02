Síguenos:
Santiago tendrá temperaturas "más agradables" este primer fin de semana del 2026

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: ATON (archivo)
"Ayer culminó la primera ola de calor de este verano", confirmó en Cooperativa Andrés Moncada, de la Dirección Meteorológica de Chile, anticipando así temperaturas más agradables para la zona central durante el fin de semana inaugural de este 2026.

De hecho, la máxima en Santiago ya bajó a 29 grados este viernes, lo que "responde a la nubosidad presente en la costa (...), que hoy ingresó parcialmente a partes bajas del valle, como Casablanca y Melipilla, regulando la temperatura en la Región Metropolitana".

El meteorólogo añadió que producto de esta condición, incluso es probable que las zonas centro y poniente de la capital amanezcan con bancos de niebla matinal el domingo.

"La verdad, no son temperaturas tan bajas, pero de todas maneras son un poco más agradables que las que estuvimos presentando en días previos", puntualizó Moncada.

