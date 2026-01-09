Senapred declaró Alerta Roja desde la Región Metropolitana hasta el Biobío ante el alto riesgo de incendios forestales, mientras que las autoridades advierten una probabilidad de ignición superior al 70%.

La zona central y sur del país enfrentan un fin de semana crítico por ola de calor extremo, con temperaturas que podrían superar los 37 grados en algunos sectores de la Región Metropolitana.

Escucha el informe de la periodista Paula Kelly.

