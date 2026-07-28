En la previa de nuevas lluvias en la zona central, Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, afirmó en Cooperativa que el próximo frente no vendrá acompañado de una baja en las temperaturas.

"Por lo menos de aquí hasta los primeros días de agosto no vamos a sufrir mínimas tan bajas: como estamos con la visita de estos sistemas frontales, no hay un cambio de masa de aire radical (...), y la nubosidad también contribuye a la regulación de las temperaturas", explicó en Lo que Queda del Día.

No obstante, "es probable que el patrón empiece a cambiar a fines de la primera semana de agosto", momento en que "las altas presiones empezarán a dominar en la zona central, y eso aumentará las temperaturas máximas y disminuirá las mínimas también".

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