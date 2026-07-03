A pesar de la disminución en la intensidad de las ráfagas de viento, los estragos del reciente sistema frontal continúan golpeando con fuerza a la zona lacustre y precordillerana de la Región de La Araucanía.

De acuerdo con el balance oficial de este mediodía, un total de 35.000 familias permanecen sin suministro eléctrico, concentrándose la mayor afectación en los destinos turísticos de Pucón y Villarrica.

La emergencia, que ya se extiende por tres jornadas consecutivas, mantiene en alerta al comercio local y a los operadores turísticos, quienes ven con preocupación el impacto de la crisis en plena temporada de vacaciones de invierno, un periodo clave para reactivar la economía regional.

Escucha el informe del corresponsal Claudio Arévalo.

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