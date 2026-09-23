Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago20.3°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Trabajo

El Gobierno sigue alistando su plan pro empleo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Contempla un paquete medidas multisectoriales que unirá a las carteras de Vivienda, Obras Públicas y Trabajo para hacer frente a la emergencia laboral.

Hasta el ministro de Agricultura, Jaime Campos, informó que Conaf incrementará de manera inédita su dotación esta temporada de incendios forestales, ayudando a combatir la cesantía.

El Gobierno sigue alistando su plan pro empleo
 ATON (archivo)

"El anuncio será en los próximos días, al regreso del Presidente de EE.UU.", dijo el ministro Claudio Alvarado.
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó este miércoles que el Gobierno continúa afinando los detalles de su anunciado Plan Integral de Empleo para enfrentar la actual emergencia laboral, y adelantó que será presentado al concluir la gira del Presidente José Antonio Kast en Nueva York.

Al ser consultado por anuncios a corto plazo en materia laboral y reactivación económica, el secretario de Estado señaló que el "Presidente encomendó a diferentes ministros que prepararán insumos para anunciar un Plan Integral de Empleo".

"Ese anuncio se va a generar en los próximos días, al regreso del Presidente de su gira por EE.UU., ahí se darán a conocer (los detalles de la iniciativa). Vamos a incorporar a todos los ministerios bajo ese mismo anuncio", subrayó el vicepresidente.

En la misma línea, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó que el Presidente Kast lanzará un plan que incorporará una fuerte inyección en materia de obras públicas y proyectos habitacionales, con la meta de dinamizar el sector construcción y agregar otros 100 mil nuevos empleos de aquí a diciembre.

Conaf se suma a los esfuerzos quintuplicando contrataciones de temporada

Desde el Cerro San Cristóbal, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, presentó un programa de empleo para fortalecer la prevención y mitigación de los incendios forestales durante la temporada 2026-2027, que estará a cargo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

"Todos sabemos que, desde un punto de vista económico, nuestro país pasa por un momento delicado en materia de cesantía y de mano de obra. Conaf tiene un programa de empleo histórico en que, para esta época, contrata a 2.000 o 2.500 personas", explicó.

"Pues bien, en esta ocasión, solo con los fondos nacionales que le hemos entregado, Conaf va a contratar 10 mil personas (para esta temporada)", enfatizó el ministro, quien afirmó que el número de empleos podría incrementar, llegando a un rango entre 15 y 20 mil nuevos cupos, si es que se aseguran recursos adicionales.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada