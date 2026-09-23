El Gobierno sigue alistando su plan pro empleo

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, informó este miércoles que el Gobierno continúa afinando los detalles de su anunciado Plan Integral de Empleo para enfrentar la actual emergencia laboral, y adelantó que será presentado al concluir la gira del Presidente José Antonio Kast en Nueva York.

Al ser consultado por anuncios a corto plazo en materia laboral y reactivación económica, el secretario de Estado señaló que el "Presidente encomendó a diferentes ministros que prepararán insumos para anunciar un Plan Integral de Empleo".

"Ese anuncio se va a generar en los próximos días, al regreso del Presidente de su gira por EE.UU., ahí se darán a conocer (los detalles de la iniciativa). Vamos a incorporar a todos los ministerios bajo ese mismo anuncio", subrayó el vicepresidente.

En la misma línea, el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, adelantó que el Presidente Kast lanzará un plan que incorporará una fuerte inyección en materia de obras públicas y proyectos habitacionales, con la meta de dinamizar el sector construcción y agregar otros 100 mil nuevos empleos de aquí a diciembre.

Conaf se suma a los esfuerzos quintuplicando contrataciones de temporada

Desde el Cerro San Cristóbal, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, presentó un programa de empleo para fortalecer la prevención y mitigación de los incendios forestales durante la temporada 2026-2027, que estará a cargo de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

"Todos sabemos que, desde un punto de vista económico, nuestro país pasa por un momento delicado en materia de cesantía y de mano de obra. Conaf tiene un programa de empleo histórico en que, para esta época, contrata a 2.000 o 2.500 personas", explicó.

"Pues bien, en esta ocasión, solo con los fondos nacionales que le hemos entregado, Conaf va a contratar 10 mil personas (para esta temporada)", enfatizó el ministro, quien afirmó que el número de empleos podría incrementar, llegando a un rango entre 15 y 20 mil nuevos cupos, si es que se aseguran recursos adicionales.