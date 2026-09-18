Empleo marca debate tras Te Deum: oficialismo pide acelerar reformas

El empleo fue uno de los temas que marcó la discusión política tras el Te Deum ecuménico de este viernes, en medio de una tasa de desocupación de 9,5% en el trimestre mayo-julio, su mayor nivel en cinco años.

Ante ese escenario, el Gobierno busca acelerar su agenda laboral y proyecta la creación de 678 mil puestos de trabajo hacia 2030, mientras desde el oficialismo plantearon apurar la tramitación de proyectos que apuntan a fomentar el empleo.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), senaló: "Le propusimos al presidente Kast un fast track legislativo en materia de empleo. Ahí el Ministerio del Trabajo ha puesto un énfasis en 10 proyectos de ley, dentro de ellos la flexibilización de las 40 horas; otro ejemplo es la indemnización a todo evento".

Alessandri agregó que "la economía necesita un millón" de nuevos puestos de trabajo y aseguró que pondrán "todo el empeño para que sea más" que la meta fijada por el Ejecutivo.

Desde la oposición, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, sostuvo que las cifras "son desalentadoras, no es lo que se esperaba" y recordó que "el presidente Kast incluso en campaña señaló que el país iba a andar mejor".

"En esta materia hay un pendiente grande. Que retome la economía, porque eso también va a traer primero empleo para los chilenos y chilenas, ingresos que se necesitan para poder sobrevivir y tener también un mejor pasar", añadió.

"La economía está estancada"

Según la Dirección de Presupuestos, al segundo trimestre los puestos de trabajo generados o financiados por el Estado fueron cerca de 600 mil, 12% menos que en el mismo período del año pasado.

A su vez, un análisis de la Unidad de Estudios del Ministerio del Interior estima que los cambios tributarios podrían generar hasta 385 mil empleos. A ello se suman más de 45 mil puestos asociados al plan Más Empleo y otros 246 mil al Subsidio Unificado al Empleo y al plan de inversiones.

El economista Carlos Smith, del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, advirtió que "seis de los siete primeros meses del año la economía estuvo en rojo" y que el promedio de mayo, junio y julio "da cero, finalmente una economía que está estancada".

Sobre el mercado laboral, sostuvo que "se destruyeron unos 147 mil empleos asalariados privados" y que aumentaron en 27% los contratistas sin contrato de trabajo. "Estamos cambiando contratos laborales por contratos comerciales y eso, de alguna manera, está precarizando el mercado laboral", afirmó.