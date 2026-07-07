INE: sueldos tuvieron una recuperación durante mayo

Las remuneraciones y costos laborares tuvieron alzas durante el pasado mes de mayo, lo que sumado a la inflación de 0,2% durante ese mes permitió que los sueldos reales revirtieran su negativa racha durante 2026.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reveló que en los Índices Nominales de Remuneraciones (IR) y de Costos Laborales (ICL) registraron alzas en 12 meses de 7,3% y 7,9%, respectivamente.

Así, el Índice Real de Remuneraciones -que mide los sueldos ajustados al IPC- creció 3,2% en 12 meses, acumulando una variación de 1,2% en lo que va del año.

Hasta abril, los salarios reales sumaban en el año en curso un crecimiento negativo, de -0,4%.

El INE agregó que "la remuneración media por hora ordinaria se situó en $7.459, anotando un alza interanual de 7,5%. Para las mujeres, el valor alcanzó $7.252, lo que significó una variación anual de 7,7%; mientras que para los hombres se situó en $7.648, registrando un aumento de 7,3% en el mismo período".