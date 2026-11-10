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Con presencia del Presidente Kast, comenzó la marcha blanca del Teleférico Bicentenario

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Este martes se inició la marcha blanca del Teleférico Bicentenario, trazado que abarca una extensión de 3,4 kilómetros sobre el Cerro San Cristóbal, recorrido que permitirá cruzar desde Providencia hasta Huechuraba en solo 13 minutos.

En una actividad que contó con la presencia del Presidente José Antonio Kast, se realizaron diversos viajes de prueba de las cabinas, las que operarán a una velocidad de 21 km/h con frecuencias de salida cada 12 segundos.

Uno de los temas polémicos es el valor del pasaje, ya que -hasta ahora- no se ha asegurado su integración tarifaria a la red de buses y Metro ni el pago mediante tarjeta Bip!.

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