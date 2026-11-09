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El festejo de Colo Colo en el Monumental por el título de la Liga de Primera

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El plantel de Colo Colo tuvo su fiesta este lunes en el Estadio Monumental por la conquista de la estrella 35, el título de la Liga de Primera 2026, que se logró el domingo en el triunfo ante Ñublense en la fecha 27 del torneo.

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