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Chile dio el último adiós al cineasta Sebastián Lelio

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La Cineteca Nacional de Chile, en el Centro Cultural La Moneda (CCLM), en Santiago, fue el escenario elegido para dar la última despedida a Sebastián Lelio, el aclamado cineasta nacional ganador del único Oscar para Chile por película de habla no inglesa.

El director de "Gloria" falleció el viernes 6 de noviembre a los 52 años en su casa de Las Condes. "Por motivos de salud", confirmó su familia en un comunicado.

La despedida, abierta al público, reunió a familiares, amigos, colegas y admiradores del cineasta nacional este fin de semana, con un velorio marcado por el recuerdo y la celebración de su obra.

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