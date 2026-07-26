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Congreso Futuro: Jóvenes están más expuestos a contaminación atmosférica por transportes de delivery

Publicado: | Fuente: Cooperativa
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En este capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa conversamos sobre los resultados del estudio "Exposición a las emisiones de entrega de última milla" con uno de los investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, que expuso que trabajadores jóvenes de entre 25 y 34 años están hasta un 60% más expuesto a la contaminación atmosférica.

También conocimos un estudio de la Fundación Arturo López Pérez sobre que las personas mayores de 65 años no fueron diagnosticadas en etapas avanzadas del cáncer, a diferencia de pacientes joven. Para ello, hablamos con la geriatra Cinthya Cáceres.

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