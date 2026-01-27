Realizan marcha blanca para pagar pasaje del transporte con tarjeta bancaria
Realizan marcha blanca para pagar pasaje del transporte con tarjeta bancaria
Este martes se realizó una marcha blanca que permitirá, a partir del próximo 13 de febrero, pagar el pasaje del Metro y del tren EFE Nos con la tarjeta bancaria, ya sea física o digital. Este servicio no está disponible para los buses RED ni para las tarifas reducidas.
