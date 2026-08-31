Yerka Yukich, directora ejectuvia de E-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, conversó con Cooperativa sobre la nueva edición de Travel Sale, campaña de viajes con descuentos en vuelos, hoteles, paquetes y otros servicios turísticos.

Yukich explicó que descuentos de hasta 60% en viajes y paquetes con destino al Caribe y hasta 30% en destinos europeos, sin embargo, aseguró que hay que "revisar bien las condiciones antes de comprar para no cometer errores y que después pueda salir más caro".

La campaña comenzó este lunes y se extenderá hasta el miércoles de esta semana.

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