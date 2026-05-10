El telescopio espacial James Webb captó un maravilloso "faro de luz en remolinos de polvo"
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El mayor telescopio espacial de la historia, el James Webb (NASA/ESA/CSA), entregó imágenes con una resolución sin precedentes de Messier 77 (M77), una galaxia espiral barrada situada a 45 millones de años luz en la constelación de Cetus.
Gracias al Instrumento de Infrarrojo Medio (MIRI), la imagen —descrita en un comunicado de ESA como "un faro de luz en remolinos de polvo"— resalta con una resolución sin precedentes los brazos espirales, el polvo interestelar en azul y un núcleo galáctico activo (AGN) extremadamente brillante.
Este centro galáctico está alimentado por un agujero negro supermasivo con una masa ocho millones de veces superior a la del Sol, cuya intensa gravedad calienta el gas circundante hasta liberar enormes cantidades de radiación, generando peaks de difracción característicos del diseño óptico del telescopio.