Unión La Calera volvió a amargar a la U de Fernando Gago en la Copa de la Liga
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Unión La Calera se empieza a convertir en la "bestia negra" de Fernando Gago en su llegada a Universidad de Chile tras vencer por 1-0 en la quinta fecha de la Copa de la Liga. Con este triunfo, el elenco "cementero" repitió el marcador con el que amargaron al técnico argentino en su estreno ante los "azules" el pasado 24 de marzo en el mismo certamen.
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