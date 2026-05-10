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La celebración de FC Barcelona tras consagrarse campeón en la cara de Real Madrid

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FC Barcelona conquistó este domingo su vigésimo noveno título de Liga tras doblegar en el Camp Nou a Real Madrid por 2-0 en un clásico que el equipo azulgrana encarriló en el primer tiempo con los goles de Marcus Rashford, de falta directa, y Ferran Torres.

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