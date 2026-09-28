Starship: falla de motores obligó a acortar la misión y amerizar en Hawái; no en costas chilenas

La nave Starship de SpaceX completó este lunes su primer viaje orbital (Misión 14) tras despegar a las 08:49 horas (hora de Chile) desde el complejo de la compañía en el sur de Texas.

Aunque inicialmente se preveía un trayecto de aproximadamente 10 horas con seis vueltas a la Tierra que culminaría con un amerizaje frente a las costas chilenas, la empresa debió reducir drásticamente su recorrido, completando solo tres horas de vuelo.

Pese a la alteración del cronograma, la misión logró cumplir un hito estratégico al desplegar con éxito 26 satélites V3 en órbita sostenida, los cuales se integraron operativamente a la constelación de telecomunicaciones Starlink. Pese a este avance, la maniobra final de la nave sufrió un importante viraje técnico.

En entrevista con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, el jefe de la Sección de Ingeniería del Centro Espacial Nacional de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), teniente Matías Ramírez, explicó que el cohete "pudo atravesar la atmósfera y realizó su maniobra de inserción orbital; sin embargo, en el camino posterior a que desplegaran los 26 satélites, fallaron dos motores de esta nave espacial y producto de eso el amerizaje se tuvo que adelantar alrededor de la 1:00 de la tarde".

Cambio de trayectoria y monitoreo desde Chile

Si bien las alertas preventivas emitidas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y los organismos marítimos apuntaban a un área de resguardo en el Pacífico Sur frente a las costas chilenas —cerca de Rapa Nui—, la falla técnica obligó a modificar la ruta para garantizar la seguridad pública.

"Si bien en la teoría decían que podían continuar con la misión y realizar las seis órbitas sin ningún problema, por un tema netamente de seguridad y por resguardo de la población —ya que no es seguro tener orbitando algo descontroladamente—, se tomó la decisión de realizarlo en aproximadamente dos órbitas y esto desencadenó que amerizara frente a las costas de Hawái", precisó el teniente Ramírez.

De esta forma, los resguardos y perímetros aéreos activados previamente en el territorio SAR chileno no debieron aplicarse de manera efectiva. No obstante, desde la FACh destacaron la importancia de estos ejercicios de seguimiento orbital para el desarrollo tecnológico nacional.

"Como Centro Espacial Nacional tenemos la capacidad de poder monitorear a través de distintos sensores y colaboración internacional cómo se va desarrollando esta misión. Esto también nos prepara para lo que se viene a futuro, ya que estamos desarrollando nuestros primeros dos satélites que van a ser lanzados con SpaceX el próximo año", concluyó el especialista de la FACh.

"Hito enorme", dice SpaceX

"Amarizaje confirmado. ¡Felicidades a todo el equipo de SpaceX por el primer vuelo orbital de la Starship!", celebró SpaceX, la empresa de Elon Musk.

La misión estaba diseñada para alcanzar una altitud de aproximadamente 275 kilómetros sobre la Tierra.

Hasta ahora, las misiones de Starship habían amerizado en el Índico tras seguir deliberadamente trayectorias suborbitales pasivamente seguras para maximizar la seguridad pública, y permitir la recopilación de datos durante vuelos reales.

La de hoy es un "hito enorme", subrayó SpaceX durante la transmisión en vivo.

Los expertos recalcaron que llegar a una órbita, pero especialmente, poder permanecer en ella dependía de la velocidad que conservara la nave, no tanto de la altura alcanzada.