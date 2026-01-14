Síguenos:
Con una alta convocatoria y la presencia del Presidente electo, José Antonio Kast, se realizó en el Centro Cultural CEINA el lanzamiento del libro "Anticipar para Transformar Chile", del senador Francisco Chahuán, en el marco de Congreso Futuro 2026. La actividad reunió a autoridades, académicos y referentes del mundo político, entre ellos la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

La obra propone una modernización del Estado basada en la gobernanza anticipatoria, incorporando planificación estratégica, análisis de escenarios y visión de largo plazo para enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Durante su intervención, Kast destacó la necesidad de avanzar hacia un Estado capaz de anticipar los problemas antes de que se conviertan en crisis. Asimismo, valoró el esfuerzo del autor por instalar la prospectiva como un eje del debate público en Chile.

