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Congreso Futuro: "Physical IA", cuando la inteligencia sale del computador

Publicado: | Fuente: Unsplash
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En este nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa abordamos el Día de la Astronomía, que motivó actividades en distintas regiones del país para acercar esta ciencia a la ciudadanía; una aplicación en desarrollo que busca transformar la manera en que alumnos y profesores comprenden el deporte; y la "physical IA", cuando la inteligencia sale del computador e interactuamos con ella a través de distintas tecnologías.

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