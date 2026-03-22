En este nuevo capítulo de Congreso Futuro en Cooperativa abordamos el Día de la Astronomía, que motivó actividades en distintas regiones del país para acercar esta ciencia a la ciudadanía; una aplicación en desarrollo que busca transformar la manera en que alumnos y profesores comprenden el deporte; y la "physical IA", cuando la inteligencia sale del computador e interactuamos con ella a través de distintas tecnologías.

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