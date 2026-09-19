El martes comienza la primavera: mitos y realidades de la estación florida

El martes a las 21:05 horas comenzará oficialmente la primavera astronómica en nuestro país, un cambio de estación asociado a variaciones en el ánimo y la energía, días más largos y rituales vinculados con su significado, pero que realmente está relacionado con cambios en la salud mental y en procesos ambientales, como la floración de numerosas especies vegetales.

El astrónomo José Maza, profesor emérito de la Universidad de Chile, profundizó sobre las verdades y los mitos sobre el "equinoccio de primavera" e indicó que este fenómeno ocurre cuando "la trayectoria del Sol en el cielo, en la órbita aparente del Sol, está inclinada con respecto al ecuador celeste 23,5 grados, más o menos. En dos épocas del año, el 21 de marzo y el 21, 22 o 23 de septiembre, el Sol cruza el ecuador. En marzo cruza de sur a norte y en septiembre cruza de norte a sur".

El experto enfatizó que el término equinoccio significa literalmente "noches iguales" y apunta al momento del año en que el día y la noche tienen una duración muy similar, cercana a las 12 horas.

Respecto de los mitos sobre este acontecimiento natural, el académico subrayó que no existen "fenómenos energéticos en la Tierra, ninguno, a la Tierra le da lo mismo. El Sol ahora va a estar saliendo por el punto cardinal este, poniéndose por el punto cardinal oeste, el día va a durar cerca de 12 horas y la noche va a durar cerca de 12 horas, pero no hay nada en particular con respecto a la energía que le va a llegar a la Tierra en el momento del equinoccio".

En tanto, Francisca Contreras, licenciada en Ciencias, mención Astronomía y divulgadora del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile, sostuvo que el "único fenómeno observable que trae un equinoccio es la duración del día y la noche, ya que en invierno tenemos días cortos y noches largas y, luego del equinoccio, empezamos a tener días cada vez más largos, acortando las noches hasta el 21 de diciembre".

¿Existe la depresión primaveral?

La psicóloga Margarita Bórquez, académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, descartó que el equinoccio de primavera esté relacionado con una "depresión primaveral", puesto que "de acuerdo con la evidencia, no es la primavera como tal, sino más bien los cambios estacionales o las transiciones entre estaciones los que podrían estar relacionados con nuestra salud mental".

"El patrón va a depender del trastorno y también del grupo etario. La depresión suele empeorar en invierno o durante las transiciones entre otoño e invierno. Esto se basa en revisiones y estudios poblacionales que tenemos disponibles, que efectivamente han encontrado aumentos invernales", aseveró.

Sin embargo, la especialista aclaró que "en algunos grupos, específicamente en los jóvenes, se observa una variación estacional mucho más pronunciada en los síntomas depresivos que en la población adulta. Hay otros estudios que no muestran una relación tan clara; algunos muestran alzas en primavera y también en otoño, mientras otros señalan que estas alzas no son exclusivas del invierno. Entonces, hay que tomar esa relación con mucha precaución".

Procesos ambientales: El desierto florido

Uno de los fenómenos que ocurren durante el inicio de la primavera es el desierto florido de Atacama. Este año las intensas lluvias registradas en la zona norte generaron condiciones favorables para una nueva floración.

"Las condiciones de temperatura de la primavera gatillan la floración en varias especies, incluidas la mayoría de las que crecen en el desierto florido. Esto no tiene mucho que ver con la fecha exacta del equinoccio, sino más bien con cuándo se acumulan los grados necesarios para florecer", resaltó Rosa Scherson, académica del Departamento de Silvicultura y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile.

"Este año todo indica que la mejor fecha para ver el desierto florido será a mediados de octubre, aunque ahora ya se están viendo muchas flores. Recomendaría el Parque Nacional Llanos de Challe, en la Región de Atacama, y, en general, en la costa de las regiones de Coquimbo y Atacama se verá muy bien", puntualizó.