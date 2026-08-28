La paleontología explora sus fronteras comerciales con una expoventa en Moscú que ofrece a precios de lujo esqueletos de dinosaurios, mamíferos prehistóricos y restos fósiles, además de minerales y fragmentos de meteoritos.

"Aquí presentamos la gama más lujosa en el plano de paleontología", comenta a EFE Mijaíl Voskresenski, fundador del proyecto 'Paleoparque de Rusia', al referirse a la muestra presentada en la galería de arte moscovita Stargift.

Para Voskresenski, uno de sus objetivos radica en darle un mayor sustento legal a la búsqueda de fósiles en Rusia, para lo que creó un parque paleontológico en la región de Leningrado, donde los visitantes pueden excavar e incluso hallar restos de criaturas prehistóricas y llevárselas de recuerdo.

"Nuestro concepto es hilvanar todo esto en un proyecto único que permita a la gente viajar no solo en el espacio, sino también en el tiempo", asevera.

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