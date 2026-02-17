Huachipato lamentó una derrota de 1-0 ante Carabobo, en Venezuela, tras un duro y trabado encuentro que abrió los duelos de ida en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

Edson Tortolero aprovechó un espacio dejado por los "acereros" para anotar al minuto 35 y dejar la balanza levemente desequilibrada de cara a la revancha en Talcahuano, el martes 24 de febrero a las 19:00 hroas.

