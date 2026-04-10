Los católicos ortodoxos celebran este 10 de abril el Viernes Santo, de acuerdo al calendario juliano, por lo que las iglesias de este credo reciben peregrinos a lo largo de varios países de Europa oriental, como en la iglesia de St. Kliment, en Skopje, Mecedonia del Norte.

La Iglesia Ortodoxa Oriental está compuesta principalmente por 14 -16 según otros- iglesias autocéfalas, y organizadas en 9 patriarcados antiguos y modernos, todos equivalentes, pero entre los que se considera al Patriarcado de Constantinopla como el primus inter pares, o "primero entre iguales".

Los ortodoxos son una de las tres ramas principales del cristianismo -junto a católicos y protestantes- y se consideran la continuación directa de la iglesia fundada por Jesús y sus apóstoles. Con unos 250-300 millones de fieles en el mundo, este credo se separó del catolicismo romano en el Gran Cisma de 1054.

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