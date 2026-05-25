El adiós de Wawrinka a Roland Garros
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El tenista suizo se despidió por última vez de Roland Garros tras caer en primera ronda ante el neerlandés Jesper de Jong en un disputado encuentro que finalizó con parciales de 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4. Con este resultado, Wawrinka se despidió de la arcilla que lo vio coronarse campeón del certamen en 2015, ya que dejará el tenis a finales de esta temporada.
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