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Coquimbo Unido viajó hasta Montevideo para medirse ante Nacional en el cierre del Grupo B en la Copa Libertadores. Con la clasificación a octavos de final asegurada, el técnico Hernán Caputto buscará llevarse un buen resultado en el duelo de este martes 26 de mayo a las 20:30 horas (23:30 GMT).
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