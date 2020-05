08:52 - | [Radio en vivo] Paulina Núñez, vicepresidenta RN, se declara partidaria de que la Cuenta Pública Presidencial se haga de forma telemática, pero el 1 de junio y no en septiembre #CooperativaEnCasa

08:48 - | [Radio en vivo] Diputada Paulina Núñez, vicepresidenta de RN: Me llama la atención que el anuncio de una canasta de alimentos termine siendo un problema #CooperativaEnCasa

08:22 - | [Radio En Vivo] Alcalde de La Granja, Felipe Delpin: Las cajas anunciadas por el Gobierno aún no llegan a las municipalidades #CooperativaEnCasa

22:33 - | La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, precisó que más de 250 vehículos han sido obligados a regresar a la capital "que no cumplieron la obligación de llevar su salvoconducto" #CooperativaEnCasa

19:24 - | Economista Andrea Repetto: El primer quintil requiere alimentación, alojamiento, cuentas básicas, incluidas las comunicaciones, equivalentes a 75 mil pesos per cápita en una familia de cuatro personas #CooperativaEnCasa

19:21 - | Economista Andrea Repetto: Hubo un desfase en el ritmo de legislación de las medidas y las necesidades sanitarias, y lo que está haciendo el Gobierno es complementar dado que no llegó (a tiempo) con recursos monetarios #CooperativaEnCasa

19:19 - | Economista Andrea Repetto: Lo ideal habría sido poder llegar con recursos monetarios a las familias, y se llegó muy lento con el Ingreso Familiar de Emergencia, y las cajas no van a ser la solución; hay que complementar #CooperativaEnCasa

19:04 - | Alcalde de La Granja, Felipe Delpín, criticó forma en que el Gobierno planea entregar cajas de mercadería: "En un sector no todos son pobres, hay gente de clase media y hay gente que tiene bastantes recursos viviendo en una zona pobre" #CooperativaEnCasa

VILLARRICA: Largas filas de vehículos en los accesos a la zona lacustre de La Araucanía. Vecinos reclaman que no se acataron recomendaciones sanitarias para este feriado y fin de semana. @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/hUSuXooCaN

17:10 - | México anunció un acuerdo con EEUU para extender 30 días más las restricciones a los viajes terrestres no esenciales en su frontera común para combatir la propagación del coronavirus

16:21 - | "Me parece que es lo adecuado" , dice Claudia Cortés sobre la nueva categoría de "caso probable" que el viernes se sumarán a los positivos.

14:00 - | Ministro Briones reitera: "Defiendo el concepto de no quemar todos los cartuchos cuando tenemos tantas fuentes de incertidumbre"

10:26 - | "El ministro de Hacienda estudió Economía, que me explique ¿por qué el 82 nos endeudamos para salvar a la banca y hoy no nos endeudamos para salvar a las personas?", sostuvo Baranda.

10:24 - | Baranda critica que el ingreso familiar de emergencia sea decreciente con el paso de los meses: "Que alguien me explique cual es la razón"

10:22 - | "En la crisis del 82 el gasto no fue limitado, éramos muy pobres, y nos endeudamos fuertemente. Chile involucró el 35% del PIB para salvar la banca, el sistema financiero, Que no digan los economistas que no nos podemos endeudar", dice Baranda.