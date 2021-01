11:23 - | Infectóloga Jeannette Dabanch y la vacunación masiva: No estamos en condiciones para hacer filas eternas... Necesitamos toda la cooperación para que sea lo más ordenado posible #CooperativaEnCasa

11:20 - | Infectóloga Jeannette Dabanch: La vacuna es un pilar más para mitigar la pandemia, no es la medida que nos permitirá solucionarla. Viene a contribuir https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/ #CooperativaEnCasa

07:41 - | Alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova (PS): El problema es en la playa, porque allí no hay forma de controlar aforo, entradas ni salidas. Ahí se produce el desorden #CooperativaEnCasa

07:41 - | Alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova (PS), y retorno a Fase 2: Esperamos que no sean más de dos semanas en esta situación, y podamos trabajar el resto del verano para el año

07:38 - | Alcalde de Pichilemu, Roberto Córdova (PS): No debiera haber tantos problemas para efectuar una correcta vacunación

18:21 - | Alcalde de Renca: La red de Atención Primaria de Salud está a cargo del testeo de la trazabilidad y de la vacunación contra la influenza y el Covid, sin dejar de atender en consultorios... Este proceso no puede ser desvestir a un santo para vestir a otro

18:17 - | Claudio Castro, alcalde de Renca, y plan de vacunación anticovid: "No hemos recibido ninguna comunicación desde el Minsal, sin embargo, ya tenemos mucho vecinos consultando cómo lo vamos a hacer" #CooperativaEnCasa

18:17 - | Alcalde de Macul y plan de inmunización anticovid: "Al no tener certezas, no podemos entregar información fidedigna a nuestras comunidades. Le pedimos al Gobierno que se canalice rápidamente cómo va a ser el proceso"

18:16 - | Gonzalo Montoya, alcalde de Macul, y plan de inmunización anticovid: "Si bien hoy se dio a conocer un calendario, no tenemos certeza de cuántas vacunas llegarán a cada comuna y desconocemos si nos van a aportar con recursos extras"

12:49 - | Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales: Estamos hablando con Johnson & Johnson, Novavax y otros laboratorios estadounidenses y chinos y la idea es no darle la espalda a ninguna, sino que los científicos lo definan #CooperativaEnCasa

08:33 - | [En vivo] Alcalde de Coquimbo: Tiene que existir un plan económico planificado por los alcaldes, me gustaría tener una reunión con las autoridades para poder conversar #CooperativaEnCasa

08:30 - | [En vivo] Alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira: Nos preocupa la aprobación tan rápida de vacunas, que deja a un grupo que no está cubierto #CooperativaEnCasa

07:57 - | El doctor en microbiología del Centro de Genómica y Bioinformática de la Universidad Mayor, Sebastián Reyes, planteó que "lo principal es que en este proceso de vacunación igual hay que mantener las medidas de prevención de contagios, evitar aglomeraciones y mantener siempre el uso de mascarillas y la distancia física, ya que a pesar de contar con vacunas esto no significa que en el corto plazo se erradica el virus".

12:50 - | Director del estudio de Sinovac en Chile, Pablo González: En términos generales, el haber sido Covid positivo no es una restricción para la vacunación #CooperativaEnCasa

11:51 - | [Radio en vivo] Alcaldesa de Peñalolén y fiestas clandestinas: "Es increíble, no me explico cómo la gente no logra entender la gravedad de esto" #CooperativaEnCasa