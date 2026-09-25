Arrau dijo que el Escudo no es aún un tratado, y si llega a serlo, pasará por el Congreso

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, negó que el Presidente José Antonio Kast haya suscrito, a nombre de Chile, un tratado internacional con Estados Unidos y otros países respecto al Escudo de las Américas.

En medio de la serie de interrogantes en torno a las implicancias y eventuales riesgos de la iniciativa impulsada por Donald Trump, Arrau dijo este viernes que "lo que ha suscrito el Presidente (Kast) es una declaración de intención para avanzar en este Escudo de las Américas, que va a ser un reforzamiento del combate al crimen organizado en materias económicas, policiales y de soberanía".

El militante republicano describió la firma del documento como "un compromiso de seguir avanzando", e indicó que, "por supuesto, si el día de mañana se firmara (como) un tratado, por norma, eso tiene que pasar por el Congreso".

"Si esto desemboca el día de mañana en cosas de mayor profundidad con Cancillería y con otros ministerios, se irá dando a conocer y haciendo las bajadas. Esto es un primer paso de un largo camino en el cual, probablemente, ya iremos dando las noticias", agregó, llamando a los críticos a "ser cautos", a actuar "con prudencia" y a "esperar que vayamos avanzando en su desarrollo": la materialización concreta del Escudo respecto a Chile.

Consultado específicamente por el llamado de Michelle Bachelet y Gabriel Boric a que Kast "reconsidere" la adhesión, contestó: "Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad, del Presidente, de los expresidentes; respeto su opinión, pero lo primero es la cautela, la calma".

"Se dice de la soberanía que se respeta nuestro ordenamiento"

"El crimen organizado es una realidad presente en Chile, y es un crimen que no respeta fronteras. Tenemos que hacernos cargo del crimen organizado y la manera correcta de hacerlo es organizándonos, sobre todo entre países que, a veces, (en el pasado) conversaban poco", planteó.

Agregó que "Chile es un país pionero en esto, en el sentido que ya tenemos intercambio con Interpol, con otros países, pero falta más. Por tanto, todas estas instancias multilaterales que nos permitan compartir información, coordinar operaciones -por ejemplo, de intercambio de personas privadas de libertad- bienvenidas sean; hay que estar en esas instancias".

Señaló, finalmente, que "lo que se ha firmado (en Estados Unidos asegura, según) sale en varios párrafos, (que se hará) con respeto total a las leyes de cada uno de los países. Por lo tanto, se dice (respecto de) la soberanía, que se respeta nuestro ordenamiento".