En este capítulo de SuperGeek en Cooperativa conversamos con el director de Seguridad y Calidad de DiDi, Eugenio Besa, quien profundizó acerca del aumento exponencial de mujeres conductoras en las aplicaciones de transportes en Chile.

También hablamos sobre los últimos modelos de smartphones que arribaron a nuestro país y que ya se encuentran disponibles en el mercado.

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