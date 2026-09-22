Alejandra Ojeda, socióloga y directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile, analizó en Cooperativa los resultados del "Monitor de la Educación", un estudio de la empresa que midió la preocupación de la sociedad por la salud mental de los jóvenes en un contexto de conectividad digital y desarrollo educacional.

"Nosotros no estamos lejanos a la tendencia mundial sobre la preocupación que se tiene por el uso de la tecnología, las redes sociales y el uso de la IA. Estamos dentro de los países que más pensamos que los espacios online son inseguros", afirmó la experta.

La percepción de inseguridad en internet no es exclusiva de Chile. "Si bien hay un 38% que nos instala en el séptimo país que habla de seguridad, la tendencia general es que solamente una de cada tres personas consultadas a nivel global en el estudio piensa que hay seguridad en el espacio online", señaló Ojeda.

En esta línea, "no sorprende que seamos aquellos que estén apoyando -aunque de forma muy pareja con otros países- que se prohíba el uso de redes sociales para menores de 14 años o el uso de teléfonos inteligentes en las escuelas. Chile ya está en eso y lo está probando", explicó.

Sin embargo, la socióloga advirtió que la mirada hacia la inteligencia artificial es distinta: "Hemos sido de los que han ido probando tecnología en forma adelantada dentro del continente y eso nos ha llevado a conocer peligros, pero también oportunidades. En ese sentido, a pesar de que hay un 48% que prohibiría la IA en las escuelas, la otra mitad de las personas consultadas en Chile dicen que no, que hay que utilizarla o, al menos, no saben. Hay que explorar de alguna manera esta situación".

Para la experta, esta diferencia responde a la experiencia acumulada con cada tecnología. "Estamos haciendo una división entre IA y redes sociales, porque las segundas las conocemos y ya sabemos sus peligros (para los jóvenes), y, como personas adultas, queremos más control y menos exposición (a ellas)", concluyó Ojeda.

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