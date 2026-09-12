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Ojos que Sí Ven: La realidad construida a partir de la escucha en redes sociales

Publicado: | Fuente: Unsplash / camilo jimenez
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En este nuevo capítulo de Ojos que Sí Ven en Cooperativa, abordamos cómo se construye la realidad a partir de lo que se ve y de lo que suena en las redes sociales, en el marco del trabajo que realiza el sistema institucional Observatorio de la Democracia.

Para ello, invitamos a la periodista de la Universidad de Chile e integrante de la Fundación Interpreta, Estefanía Labrín.

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