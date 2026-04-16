El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri (UDI), encabezó un encuentro protocolar con el embajador de la República Popular China, Niu Qingbao, con el objetivo de estrechar lazos diplomáticos y de cooperación parlamentaria.

En la instancia participaron activamente los diputados integrantes del Grupo Interparlamentario Chileno-Chino Hotuiti Teao (Ind-UDI), Marco Antonio Sulantay (UDI) y Daniel Manouchehri (PS).

El registro de la reunión da cuenta del diálogo sostenido entre las autoridades para abordar temas de interés común para ambas naciones.

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