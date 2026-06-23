La formación de la U para enfrentar a Unión La Calera en la Copa Chile
Publicado:
Fotos Destacadas
Cristiano Ronaldo marcó por duplicado en Portugal y se sumó a los goleadores en el Mundial
La formación de Brasil para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026
Ghana resistió el asedio de Inglaterra y mantuvo su opción en el Mundial
Fotos Recientes
La formación de la U para enfrentar a Unión La Calera en la Copa Chile
La formación de Brasil para enfrentar a Escocia en el Mundial 2026
Ghana resistió el asedio de Inglaterra y mantuvo su opción en el Mundial
Esta es la formación de Universidad de Chile para enfrentar a Unión La Calera este miércoles, a las 19:30 horas en el "Nicolás Chahuán", por el Grupo D de la Copa Chile 2026.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados