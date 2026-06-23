"Lumumba Vea", el viral hincha-estatua de RD del Congo que acaparó las miradas en el Mundial
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"Lumumba Vea" el viral hincha-estatua de RD del Congo, acaparó todas las miradas este martes en el Estadio de Guadalajara, apoyando a su selección con su clásica pose en el partido contra Colombia, en la segunda fecha del Mundial 2026.
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