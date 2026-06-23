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La selección croata conmemoró los 200 partidos de Modric tras vencer a Panamá

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El volante Luka Modric cumplió 200 partidos con la selección de Croacia este martes ante Panamá por el Mundial 2026, y el equipo lo conmemoró con una polera especial durante los festejos de su victoria por 1-0 en Toronto.

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